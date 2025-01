Sanremo 2025, Carlo Conti svela i nomi dei co-conduttori al Tg1

Questa sera, durante il Tg1 delle 20, Carlo Conti annuncerà ufficialmente i nomi dei co-conduttori che lo affiancheranno sul palco del Festival di Sanremo 2025. La notizia, confermata dagli account social ufficiali del telegiornale, ha già scatenato il dibattito sui social e acceso la curiosità di milioni di fan. Dopo mesi di indiscrezioni, il conduttore metterà fine alle supposizioni rivelando il cast definitivo.

Carlo Conti svela i co-conduttori del Festival di Sanremo 2025

Da settimane, i nomi in circolazione sono tra i più vari: da star della TV come Alessia Marcuzzi e Serena Rossi a volti emergenti come Pilar Fogliati e Giulia De Lellis. Non mancano le opzioni più originali, come l’iconico Cristiano Malgioglio, già noto al pubblico per la sua verve, o il cantante Mahmood, che potrebbe portare un tocco musicale sul palco.

Secondo Caterina Balivo, intervenuta nel programma La Volta Buona, i nomi più probabili includono anche Annalisa, Geppi Cucciari, Andrea Delogu e Katia Follesa. “Al 90% saranno loro”, ha dichiarato. Ma Carlo Conti ci ha abituati a colpi di scena: ci saranno nomi del tutto inaspettati?

Questa sera, alle 20 su Rai1, i fan potranno finalmente scoprire chi affiancherà Conti durante la kermesse. L’annuncio non solo definirà il tono delle serate, ma sarà il primo passo verso un’edizione che si preannuncia ricca di emozioni e momenti memorabili.

#Sanremo. Nell’edizione delle 20 nuovo, atteso annuncio di #CarloConti. Intanto, fra i nuovi volti della musica, la cantautrice #JoanThiele si prepara a debuttare sul palco dell’Ariston.#Tg1 Leonardo Metalli pic.twitter.com/cTIm4kBiSn — Tg1 (@Tg1Rai) January 15, 2025

In aggiornamento