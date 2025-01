Svolta a Sanremo 2025, spuntano clamorosi nomi tra i co-conduttori: chi affiancherà Carlo Conti

Il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia ricco di sorprese e novità. La notizia che sta facendo il giro del web è l’annuncio, ancora non ufficiale, della co-conduzione di una delle serate da parte di Katia Follesa, celebre comica e volto televisivo amato dal pubblico italiano.

Katia Follesa al Festival di Sanremo 2025

A quanto si apprende, Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival, avrebbe scelto Follesa per portare un tocco di comicità brillante sul palco dell’Ariston, confermando la sua strategia di arricchire lo show con talenti poliedrici. A renderlo oggi noto è l’agenzia di stampa Ansa.

Classe 1976, Follesa è un’artista eclettica che ha saputo conquistare il pubblico con il suo stile unico e la sua ironia. Dai primi successi con il duo comico Katia & Valeria a Zelig, passando per programmi di successo come Junior Bake Off Italia e LOL – Chi ride è fuori, la sua carriera è stata un crescendo continuo. Recentemente, ha affiancato Conti come giudice speciale in Tale e Quale Show, un ruolo che sembra aver rafforzato la sintonia tra i due artisti.

Le altre sorprese del Festival

Oltre a Katia Follesa, il nome di Geppi Cucciari è tra quelli più probabili per un’altra serata del Festival. La conduttrice e attrice, reduce dal successo del programma Splendida Cornice su Rai3 e del film Diamanti di Ferzan Ozpetek, potrebbe aggiungere un’altra sfumatura di comicità al team.

Non mancano i rumors anche su Serena Rossi, amatissima dal pubblico per il ruolo di Mina Settembre, su un possibile coinvolgimento di Mahmood, già vincitore di due edizioni del Festival e di Annalisa.