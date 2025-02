Sanremo 2025: niente Dopo Festival per Giulia De Lellis, ecco da chi verrà sostituita (e spunta pure una prof di Amici di Maria)

Il Festival di Sanremo 2025 è alle porte, eppure le sorprese non sembrano finire mai. Mentre la macchina organizzativa lavora a pieno ritmo, una notizia dell’ultima ora sta facendo discutere il pubblico: Giulia De Lellis non sarà al Dopo Festival. O almeno, non nel modo in cui tutti pensavano.

Sanremo 2025: niente Dopo Festival per Giulia De Lellis?

A rivelarlo è stato Dagospia, che ha svelato i retroscena su uno dei momenti più attesi della kermesse. Se inizialmente si parlava della sua presenza accanto ad Alessandro Cattelan, ora pare che l’influencer sarà presente solo per una puntata, precisamente quella dedicata alle cover. Il motivo? Evitare qualsiasi interferenza con il voto.

Ma non finisce qui. Gabriele Parpiglia ha rilanciato lo scoop, mettendo in dubbio persino questa breve apparizione. Giulia De Lellis è stata davvero esclusa?

Giulia De Lellis fuori dal Festival? Il mistero si infittisce

Nel programma del Dopo Festival, Alessandro Cattelan sarà affiancato da una serie di ospiti che commenteranno le esibizioni, gli outfit, gli ospiti e tutto il gossip attorno alla kermesse. Tra i nomi circolati, spiccava proprio quello di Giulia De Lellis, che però sembra ormai fuori dai giochi. La sua esclusione sarebbe legata al compagno Tony Effe?

Ecco cosa ha scritto Parpiglia: “Giallo e cambio in corsa al Dopo Festival di Sanremo 2025. Al posto di Giulia De Lellis per commentare i look dei cantanti ci sarà Anna Dello Russo. Sembrerebbe che le polemiche legate al compagno Tony Effe siano state ‘fatali’ per la De Lellis… e di conseguenza la Rai ha scelto di puntare su un volto ‘neutro’ ed esperto come Anna Dello Russo. Il Festival (al momento) del gossip continua … lontano dalla musica”.

Se la motivazione fosse davvero questa, sarebbe l’ennesimo episodio in cui una donna paga per le scelte e la vita privata del proprio compagno. Nel 2025 dobbiamo ancora assistere a situazioni simili? Mentre alcuni celebrano la decisione della Rai, i fan di Giulia De Lellis si scagliano contro l’esclusione, parlando di ennesima discriminazione mediatica mascherata da esigenze editoriali.

Chi ci sarà al Dopo Festival di Sanremo 2025?

Ma se Giulia De Lellis è fuori, chi prenderà il suo posto?

Secondo le indiscrezioni, Anna Dello Russo sarà la nuova esperta di stile del Dopo Festival. Un nome che sicuramente ha una solida esperienza nel settore moda, ma che potrebbe non suscitare lo stesso interesse mediatico della De Lellis. Sarà la scelta giusta?

Accanto a lei, nel cast del programma di Alessandro Cattelan, ci sarà anche Alessandra Celentano, un’altra presenza inaspettata che farà sicuramente discutere.

La maestra di Amici di Maria De Filippi ha commentato la notizia con ironia:

Ma perché spoileri? Io andrò a mio gusto. Vengo da una famiglia di artisti abbastanza riconosciuti. Il gusto artistico non si discute.

E così, tra polemiche, sostituzioni improvvise e decisioni dell’ultimo minuto, il Dopo Festival di Sanremo 2025 si preannuncia già uno degli show più caldi dell’anno!