Sanremo 2025 è anche gossip: Achille Lauro interviene su Chiara Ferragni e Fedez

Il Festival di Sanremo 2025 si infiamma non solo per le esibizioni sul palco, ma anche per i retroscena e le polemiche fuori dall’Ariston. Tra i protagonisti più discussi c’è Achille Lauro, che ha deciso di commentare, per la prima volta, le voci su una presunta relazione con Chiara Ferragni mentre lei era ancora sposata con Fedez. Il gossip, lanciato da Fabrizio Corona durante una puntata di Falsissimo, ha fatto il giro del web nelle scorse settimane.

Achille Lauro e il gossip su Chiara Ferragni: la smentita al Festival di Sanremo

L’artista, in gara con il brano Incoscienti giovani, ha risposto alle domande dei giornalisti con fermezza: “Nessuno ha mai confermato quello che dicono, è tutta una roba montata”.

Interpellato sul significato di Battito, la canzone con cui Fedez partecipa al Festival, Achille Lauro ha dichiarato: “Non l’ho ascoltata bene, ma so che sta piacendo. Sono contento per lui”. Riguardo al gossip che ha coinvolto entrambi, ha aggiunto: “Mi auguro di vederlo, quella è una roba montata da terzi”.

Ha poi parlato del suo rapporto con Tony Effe, il rapper che negli ultimi tempi è stato spesso accostato a questa vicenda: “Lo conosco da anni, lo vedo”. Infine, alla domanda su eventuali rimpianti, ha risposto con decisione: “Sì, tutto. Nell’amicizia con loro? Nessuno ha mai confermato quello che è uscito”.

Il silenzio di Fedez e il nuovo capitolo della sua vita

Dopo aver fatto parlare di sé per la presunta relazione con Angelina Montini, rivelata durante Falsissimo, Fedez ha scelto di non tornare sul gossip che lo ha coinvolto con Achille Lauro e Naska. Secondo quanto raccontato da Fabrizio Corona, l’ex moglie Chiara Ferragni avrebbe avuto una relazione segreta con entrambi, ma il rapper ha preferito concentrarsi esclusivamente sulla sua partecipazione al Festival.

Il brano Battito, che porta sul palco dell’Ariston, è un pezzo in cui affronta il tema della depressione, un argomento a lui molto caro. In uno dei suoi ultimi post su Instagram, ha scritto: “Mi avete ricordato che la musica è più forte di ogni rumore di fondo”.