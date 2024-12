Sanremo 2025, chi affiancherà Carlo Conti? Spuntano due ipotesi e una è clamorosa: Selvaggia Lucarelli verso l’Ariston

Con la finale di Sanremo Giovani ormai alle porte, la macchina organizzativa del Festival di Sanremo 2025 è in pieno fermento. Carlo Conti, già conduttore e direttore artistico, ha annunciato i 30 big in gara, ma il pubblico attende con trepidazione il cast definitivo. I nomi dei co-conduttori che lo affiancheranno nelle diverse serate restano avvolti nel mistero, mentre si moltiplicano indiscrezioni e le ipotesi.

Annunci in arrivo per il Festival di Sanremo 2025: le ipotesi

La decisione su quando e come svelare questi volti potrebbe riservare sorprese. Se Amadeus aveva preferito il Tg1 per i suoi annunci, Conti potrebbe optare per una conferenza stampa direttamente da Sanremo, come già avvenuto in passato.

Tra i nomi in circolazione per la co-conduzione, intanto, due attirano l’attenzione per carisma e potenziale mediatico, come svelato da Fanpage.it.

Geppi Cucciari , conduttrice e attrice amatissima, potrebbe fare il suo ritorno all’Ariston. Già co-conduttrice nel 2012, rappresenterebbe una scelta capace di coniugare simpatia e intelligenza.

Selvaggia Lucarelli , personalità divisiva ma magnetica, è un’altra ipotesi caldeggiata. Con la sua presenza abituale a Ballando con le Stelle , la Lucarelli potrebbe portare al Festival il dibattito e le polemiche che tengono alta l’attenzione mediatica.

Questi nomi si affiancano alle smentite di altri volti noti, come Alessandro Gassmann e Serena Rossi, esclusi secondo fonti Rai.

Il Festival come evento mediatico

Sanremo 2025 si preannuncia come un evento ricco di dinamiche interessanti, con Conti intenzionato a bilanciare eleganza, qualità musicale e intrattenimento mediatico. La presenza di figure come Cucciari o Lucarelli sarebbe un segnale forte: il Festival è più che una kermesse musicale, è un riflettore puntato sull’Italia contemporanea.