Sanremo 2025, classifica e vincitore della serata cover

Venerdì 14 febbraio, la quarta serata del Festival di Sanremo 2025 ha visto esibirsi tutti i 29 artisti in gara in una serata dedicata alle cover. Alcuni hanno scelto di duettare tra loro, mentre altri hanno invitato sul palco cantanti, cantautori, musicisti e performer di fama nazionale e internazionale.

Sanremo 2025, classifica della Serata Cover

Il sistema di votazione ha coinvolto il Televoto (34%), la Giuria della Sala Stampa, TV e Web (33%) e la Giuria delle Radio (33%). È importante sottolineare che la classifica risultante da questa serata non influirà sulla classifica finale di sabato 15 marzo, quando verrà decretato il vincitore del Festival di Sanremo 2025.

La serata cover ha regalato al pubblico momenti di grande emozione e sorprese inaspettate. Ecco i primi dieci classificati:

Giorgia : ha incantato l’Ariston con una potente interpretazione di “Skyfall” in duetto con Annalisa . La loro alchimia sul palco ha reso omaggio all’iconica canzone di Adele, ricevendo standing ovation dal pubblico. Lucio Corsi : ha sorpreso tutti con una versione originale di “Nel blu dipinto di blu”, accompagnato da Topo Gigio . Un’esibizione che ha unito nostalgia e innovazione, conquistando sia giovani che adulti. Fedez : ha riportato sul palco l’energia degli anni ’90 con “Bella Stronza”, insieme all’autore originale, Marco Masini . Un duetto carico di emozione che ha fatto cantare tutto il teatro. Olly : ha reso omaggio a Fabrizio De André con “Il pescatore”, affiancato da Goran Bregović e la Wedding & Funeral Band . Una fusione di sonorità che ha dato nuova vita al classico della musica italiana. Brunori Sas : ha scelto “L’anno che verrà” di Lucio Dalla, esibendosi con Riccardo Sinigallia e Dimartino . Un’interpretazione intensa che ha toccato le corde più profonde dell’anima. Irama : ha emozionato con “Say Something”, in duetto con Arisa . La loro performance ha messo in risalto le straordinarie capacità vocali di entrambi, creando un momento di pura magia. Rocco Hunt : ha portato sul palco l’energia partenopea con “Yes, I know my way”, insieme a Clementino . Un’esibizione travolgente che ha fatto ballare l’intero Ariston. Elodie e Achille Lauro : hanno proposto un medley di “A mano a mano” e “Folle città”. La loro chimica sul palco e l’interpretazione intensa hanno lasciato il pubblico senza parole. Clara : ha incantato con “The Sound of Silence”, accompagnata da Il Volo . Le loro voci si sono fuse in un’armonia perfetta, regalando un momento di pura emozione. The Kolors : hanno chiuso la top ten con “Rossetto e caffè”, esibendosi insieme a Sal Da Vinci . Un mix di pop e tradizione napoletana che ha conquistato il pubblico.

Analisi delle performance della Serata Cover di Sanremo 2025

La serata cover di Sanremo 2025 ha dimostrato ancora una volta come il Festival sia un palcoscenico privilegiato per la sperimentazione e la celebrazione della musica in tutte le sue forme. Gli artisti hanno saputo reinterpretare brani storici, dando loro nuova linfa e avvicinandoli alle nuove generazioni.

La scelta di Giorgia e Annalisa di confrontarsi con un brano internazionale come “Skyfall” ha evidenziato la loro versatilità e capacità di emozionare, mentre l’originalità di Lucio Corsi nel duettare con Topo Gigio ha portato una ventata di freschezza e ironia al Festival.

Fedez e Marco Masini hanno rievocato l’energia ribelle degli anni ’90, dimostrando come la musica possa unire diverse generazioni. Olly, con l’accompagnamento di Goran Bregović, ha saputo mescolare culture e sonorità, rendendo omaggio a uno dei più grandi cantautori italiani.

La serata ha anche visto momenti di profonda introspezione, come l’esibizione di Brunori Sas, Riccardo Sinigallia e Dimartino, che hanno reso omaggio a Lucio Dalla con una versione toccante de “L’anno che verrà”. Allo stesso modo, Irama e Arisa hanno saputo emozionare con una performance intensa e sentita.

L’energia travolgente di Rocco Hunt e Clementino ha portato una ventata di allegria e ritmo, mentre il medley di Elodie e Achille Lauro ha dimostrato come la contaminazione di generi possa dare vita a esibizioni uniche.

La serata cover di Sanremo 2025 ha confermato l’importanza del Festival come vetrina per la musica italiana e internazionale, capace di rinnovarsi e sorprendere anno dopo anno.