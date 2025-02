A pochi giorni dall’inizio del 75° Festival di Sanremo 2025, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti è stato ospite a “Che Tempo Che Fa”, il programma condotto da Fabio Fazio sul Nove. Durante l’intervista, Conti ha condiviso aggiornamenti sull’organizzazione del Festival e ha risposto con ironia alle osservazioni di Fazio riguardo alla durata delle serate.

Carlo Conti, visibilmente sereno, ha dichiarato che i preparativi per il Festival procedono senza intoppi:

Alla domanda su come sia cambiato Sanremo dalla sua ultima direzione artistica nel 2017, Conti ha riconosciuto l’evoluzione dell’evento, sottolineando l’importante contributo dei social media e dei direttori artistici che lo hanno preceduto:

Sanremo è cresciuto sempre di più, con Baglioni e i cinque straordinari di Amadeus, so che sta crescendo sempre di più, è stato tantissimo il contributo del web, ora lo commenti in tempo reale sui social, parlare e sparlare di quello che succede in quel momento, per catalizzare l’attenzione di tutti. Anche la musica è cambiata molto.