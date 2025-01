Clamoroso colpaccio di Carlo Conti a Sanremo 2025: Antonella Clerici e Gerry Scotti al Festival

L’attesa per il Festival di Sanremo 2025 si fa sempre più trepidante, e il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha finalmente svelato due nomi di spicco che lo affiancheranno sul prestigioso palco dell’Ariston: Antonella Clerici e Gerry Scotti.

Antonella Clerici e Gerry Scotti a Sanremo 2025: l’annuncio

Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane trovano dunque conferma. L’annuncio è arrivato durante la trasmissione “È sempre mezzogiorno” su Rai1, dove Conti ha chiarito il suo approccio alla conduzione corale del Festival.

“Ho detto più volte che avremmo avuto una co-conduzione corale, che mi piace un Festival con tanti amici e colori diversi. Quando ho detto che ci sarebbero stati due meravigliosi amici nella prima puntata, tutti hanno pensato a Pieraccioni e Panariello. Invece saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti”, ha affermato il conduttore.

Durante la sua videochiamata, Carlo Conti ha ricordato anche Fabrizio Frizzi: “Ci divertiremo insieme in questa bella avventura. Gerry sarà il tuo esordio. Se ci fosse stato anche Fabrizio Frizzi sarebbe stato sicuramente con noi su quel palco in quella puntata”.

La scelta di Antonella Clerici e Gerry Scotti non sorprende solo per il calibro dei personaggi, ma anche per la loro affinità con il pubblico italiano.

Entrambi sono volti iconici della televisione, capaci di attirare spettatori di tutte le età grazie alla loro esperienza e carisma.

Antonella Clerici, celebre per programmi come “La Prova del Cuoco” e la sua attuale conduzione di “È sempre mezzogiorno”, porterà al Festival la sua empatia e la sua naturalezza ancora una volta (l’ha già condotto in passato).

Gerry Scotti, invece, rappresenta una garanzia di intrattenimento e professionalità, con una carriera che spazia da “Chi vuol essere milionario?” a “Striscia la Notizia” e game show di estremo successo.

Un Festival ricco di novità: gli ospiti annunciati da Conti

Carlo Conti promette un Sanremo 2025 diverso, ricco di emozioni e sorprese.

L’inserimento di due co-conduttori così amati dal pubblico fa presagire un’edizione memorabile. Le aspettative sono alte, e i fan sono già curiosi di scoprire come questi due pilastri della televisione italiana si caleranno nei loro nuovi ruoli.

Bianca Balti, Nino Frassica, Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini, Miriam Leone, Katia Follesa, Mahmood, Geppi Cucciari, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan sono gli altri nomi dei co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti nel corso delle 5 serate del Festival.

Tra gli ospiti, invece, al momento sono stati annunciati Jovanotti (prima serata) e Damiano David (seconda serata).