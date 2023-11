Il Festival di Sanremo 2024 inizia a prendere forma e la prima tappa fondamentale sarà quella del 3 dicembre, quando il padrone di casa, Amadeus, svelerà in anteprima i nomi dei 23 Big della nuova edizione. Ad ufficializzare la data è stato lo stesso conduttore e direttore artistico nel corso della Milano Music Week che lo ha visto ospite ieri e da cui ha lanciato una serie di annunci.

Amadeus ha spiegato di essere arrivato ad un punto cruciale del Festival di Sanremo 2024. A quanto pare, ormai sarebbero state selezionate le canzoni che prenderanno parte alla nuova edizione della kermesse canora che si terrà il prossimo febbraio. Ma quando scopriremo i nomi dei Big in gara? Ecco le parole del padrone di casa:

Tra gli altri annunci, anche i nomi dei conduttori di Prima Festival, affidato a Paola & Chiara con i TikToker Mattia Stanga e Daniele Cabras. Questi ultimi, Amadeus ha ammesso di averli conosciuti grazie a suo figlio.

Amadeus ha confermato che nel 2025 non tornerà a Sanremo, ed ha poi avvisato che nel 2024 “si farà tardissimo, prima delle 2 di notte non si chiude”. E gli ospiti? In linea con lo scorso anno, ha detto:

Non ci sono superospiti italiani, i miei superospiti sono i cantanti in gara. Chi magari sarà sul palco, come Marco Mengoni che canterà “Due vite” e farà un medley molto bello, diventa automaticamente superospite, ma attingo da una persona che appartiene già al Festival.

Ospiti internazionali? Non sono un passo fondamentale. Se la cosa combacia, a un costo ragionevole perché non sono più i tempi in cui si poteva pagare qualsiasi cifra, magari sì, ma credo non più di due.