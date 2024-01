Come ogni anno, è arrivato l’attesissimo momento: quello della copertina del Tv, Sorrisi e Canzoni di Sanremo 2024. Anche quest’anno, il celebre settimanale televisivo accompagnerà i suoi lettori nelle emozioni della 74esima edizione della kermesse condotta da Amadeus, che posa proprio nel bel mezzo dei trenta Big in gara.

Sanremo 2024, la copertina di Tv, Sorrisi e Canzoni e il ruolo di Giulia Salemi

Sorrisi seguirà ogni momento del Festival di Sanremo 2024, giorno dopo giorno, con interviste esclusive, contenuti dedicati e retroscena imperdibili che saranno condivisi sul magazine in formato digitale e cartaceo, ma anche sul sito e su Instagram. Ecco le parole del direttore Aldo Vitali:

Quest’anno torniamo a Sanremo fedeli alla tradizione trasferendo parte della nostra redazione che racconterà minuto per minuto il Festival , ma con tanti segnali di cambiamento, perché Sorrisi da sempre è al passo coi tempi. Per esempio, abbiamo cambiato la sede del nostro quartier generale, scegliendo una location multifunzionale che ci permetterà feste, incontri, interviste, colazioni e aperitivi con le star e attività coi nostri sponsor. Abbiamo inoltre rafforzato la nostra squadra social e digital per essere continuamente in collegamento diretto (e sempre affettuoso) con i nostri lettori e con i nostri follower.

Tante le novità: dalla postazione di Sorrisi a Villa Emma, presso il Miramare The Palace Hotel alla presenza di Giulia Salemi nel ruolo di special host. Oltre ad ospitare i Big in gara a Sanremo 2024, infatti, il direttore Vitali ogni mattina scambierà delle chiacchiere davanti al caffè e la prima ospite speciale di lunedì sarà proprio la Salemi.

L’ex Vippona inoltre condurrà con Aldo Vitali anche l’appuntamento Aperitivo con il direttore. Insieme intervisteranno cantanti del calibro di Negramaro, The Kolors, Il Volo, Clara, e tanti altri. Giulia Salemi, host d’eccezione per il punto di vista della Millenials, alla sua prima volta al fianco di Aldo per far vivere al pubblico momenti divertenti con gli artisti e gli ospiti di Sanremo, rappresenta la seconda novità di questa edizione.

Come da tradizione Tv Sorrisi e Canzoni dedicherà al Festival di Sanremo tre numeri speciali, con una tiratura esclusiva complessiva di 1 milione e mezzo di copie. Il primo numero, in edicola da domani 30 gennaio, con in copertina l’iconico scatto ritraente tutti i cantanti in gara insieme al conduttore e direttore artistico del Festival Amadeus, conterrà all’interno, in anteprima, tutti i testi delle canzoni.

Martedì 6 febbraio, in corrispondenza della serata di apertura, sarà in edicola il secondo numero con la cover dedicata ad Amadeus insieme ai co-conduttori. Infine, l’11 febbraio, il magazine uscirà con una doppia copertina, una delle quali dedicata al vincitore del Festival scattata il sabato notte in redazione subito dopo la proclamazione, con l’esclusivo reportage dedicato al Festival.