Sanremo 2024 non è ancora iniziato, ma già è partita la prima polemica. Protagonista di una polemica iniziata nei giorni scorsi è stato Tananai, ospite sul palco in piazza Colombo nell’ultima serata della kermesse canora.

Sanremo 2024, è guerra tra Tananai e Big Mama

Subito dopo l’annuncio del suo nome da parte di Amadeus, Tananai ha voluto esprimere tutta la sua gioia, commentando a suo modo la notizia. Come? postando una sua foto ritoccata e nella quale appare in evidente sovrappeso: “Spero di rimettermi in forma per l’ospitata a Sanremo, mannaggia ad Amadeus, mi stavo rilassando”, ha scritto nella didascalia allegata al post.

L’immagine e la frase, tuttavia, ha sollevato un vero e proprio polverone, con l’accusa di grassofobia da parte di molti utenti web. Il politicamente corretto ha vinto ancora, nonostante Tananai sia uno dei tanti ad aver sofferto in passato di problemi legati al peso.

Ad intervenire contro il cantante nelle passate ore, è stata anche una Big in gara a Sanremo 2024, ovvero Big Mama, esponente della body positivity. Tra le sue recenti Storie su Instagram, la cantante ha commentato, con riferimento alla polemica che ha travolto Tananai:

Tranquilli, mi sto allenando anche per reggere il peso di chi fa ancora battute grassofobiche nel 2024. Che noia.

BIG MAMA HA SPILLATO 💋

Il collega non ha perso tempo ed ha replicato a sua volta nella serata di oggi, puntando sull’ironia:

Baffofobico. Vi voglio bene a tutti, buona serata.

Tananai la tocca pianooooo lo amo