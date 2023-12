Nella lista dei Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2024, Amadeus ieri ha avanzato anche il nome della giovane cantautrice rapper Rose Villain. Per lei, alla sua prima volta sul palco dell’Ariston, adesso si apre subito in dilemma: è già a rischio squalifica?

Sanremo 2024, Big già a rischio squalifica? Si tratta di Rose Villain, ecco perché

Secondo quanto ricostruito dal portale MoW, pare che Rose Villain abbia potuto indirettamente già compiere un piccolo passo falso che potrebbe costarle l’esclusione dal Festival di Sanremo 2024.

Proprio ieri, poco dopo l’annuncio del suo nome tra i partecipanti alla prossima edizione della kermesse musicale, Rose Villain è stata ospite ad Amici di Maria De Filippi dove ha presentato il nuovo singolo, “Io, me ed altri guai”. Ma perché proprio questo potrebbe aver rappresentato un ostacolo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rose Villain (@rosevillain)

Come rammenta il portale, il regolamento del Festival è molto chiaro in merito:

Tutti gli artisti in gara non potranno prendere parte – in ambito nazionale e/o estero – pena l’esclusione da Sanremo 2024 […] a programmi, manifestazioni, incontri o eventi anche da remoto che prevedano loro interpretazioni-esecuzioni di qualsiasi composizione musicale (anche se diverse da quelle presentate in occasione della gara a Sanremo 2024), in diffusione televisiva, radiofonica, via internet etc. dalla data della comunicazione dell’intero cast in gara e sino al termine della Quinta Serata della kermesse. In questo periodo indicato sono comunque consentite le partecipazioni per interviste, previa comunicazione all’Ufficio Stampa Rai.

E’ possibile, nel caso di Rose Villain, che abbia fatto giungere la sua richiesta alla Rai preventivamente, ancor prima della sua ospitata ad Amici e dell’annuncio di Amadeus. Tuttavia, prosegue MoW, “Gli estremi per la violazione sussisterebbero, staremo a vedere cosa accadrà da qui in poi”.

A tal proposito ricordiamo che proprio per il medesimo motivo, ieri sera Mahmood non è stato ospite a Che tempo che fa, sebbene sia stato annunciato da giorni. Essendo tra i Big del prossimo Festival di Sanremo 2024, ha spiegato Fabio Fazio, la casa discografica avrebbe annunciato l’assenza dell’artista per ragioni legate evidentemente al regolamento del Festival.