Sanremo 2024, 3 Big sarebbero certi: chi sono? Il possibile cast

Tra pochissimi giorni conosceremo finalmente i 23 nomi ufficiali che comporranno il cast dei Big del prossimo Festival di Sanremo 2024. Nell’attesa però, non mancano le indiscrezioni che sono emerse in questi ultimi giorni. Al momento sono spuntati almeno tre nomi che sembrerebbero certi tra i cantanti che saliranno sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2024, i possibili Big in gara: tre nomi sarebbero certi

Il Festival di Sanremo 2024 andrà in scena dal 6 al 10 febbraio 2024, con diretta su Rai1. Amadeus ha già messo in guardia parlando della durata delle serate, che termineranno a notte inoltrata. Ma nel frattempo, quali sono le indiscrezioni emerse in questi ultimi giorni?

E’ stato Davide Maggio, tramite i suoi canali social, a svelare i nomi di alcuni cantanti che potrebbero entrare nella rosa dei Big. Il primo nome è stato quello di una ex concorrente di Amici, ovvero Angelina Mango. Figlia d’arte, dopo aver vinto il circuito canto nella passata edizione ha ottenuto un enorme successo.

Il secondo nome è stato quello di Geolier, rapper partenopeo apprezzato tra i più giovani nonché protagonista del successo di Everyday, in collaborazione con Takagi & Ketra, Anna e Shiva.

Terzo nome svelato dal giornalista televisivo è stato quello del trio Il Volo composto dagli ex tenorini Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone. Per loro sarebbe la terza partecipazione alla kermesse dopo la vittoria nel 2015 con Grande Amore ed il terzo posto del 2019.

La conferma dei nomi finora emersi arriverà solo il prossimo 3 dicembre, quando Amadeus annuncerà i Big che prenderanno parte alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, l’ultima da lui condotta.

I rumors sui possibili concorrenti non si fermano qui ma vedono anche la possibile partecipazione di Alessandra Amoroso, Tedua, Alfa, Patty Pravo, Gianna Nannini, Negramaro, i Jalisse, Mahmood, Carmen Consoli, Max Gazzè e Fiorella Mannoia.