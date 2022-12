C’è grande attesa per il ritorno in scena di Anna Oxa. La cantante farà parte dei Big del prossimo Festival di Sanremo 2023 e, ad meno di due mesi dal debutto, lancia messaggi particolari e ignora le interviste.

“Anna Oxa è nella storia della musica… Chi sta implodendo in queste ore non potrà mai cambiare il corso della storia. La canzone? Chi sta rosicando “avrà un altro pugno in faccia!””, si legge sul profilo della cantante.

Ma esattamente chi dovrebbe implodere e “rosicare” per il suo ritorno in scena? Io ho letto solamente commenti di gioia e interesse.

Ma non è finita qui.

L’artista ha anche snobbato Giovanna Civitillo che cercava di intervistarla nel corso de La Vita in Diretta.

Inutile dire che il video con protagonista la moglie di Amadeus è diventato immediatamente virale sui social.

AO™️ Voce Sorgente, come una vera diva, non risponde alla domanda nemmeno di Giovanna Civitillo. Iniziamo benissimo. #Sanremo2023 #LaVitaInDiretta https://t.co/9L5YWpyMwz

Anna Oxa non doveva rilasciare intervisteè stata a Sanremo per cose già stabilite.

1. presentare il titolo del brano

2. fare una foto…

Tutto questo a titolo gratuito e a spese di Oxarte viaggio, vitto ecc. Il resto è tendenzioso perché lo sanno tutti che a differenza di altri artisti che non sono in causa con la Rai (tribunale civile di Roma) non avrebbe potuto avere la libertà di rispondere…

Visto che tanti raccontano le proprie interpretazioni e non quello che dice l’artista (basta leggere i titoli alterati che usa la stampa) pertanto si è scelto di evitare, sapendo che in Rai c è una parte non favorevole…

Anna Oxa da sempre èattaccata da una parte di stampa diffamatrice (che avanza pure pretese) che strumentalizza qualsiasi cosa facendo violenza ai diritti umani, ledendo la dignità, l’ onore e la reputazione della persona.

La cosa peggiore è quando attribuiscono alla Signora Oxa i propri pensieri con le proprie alterazioni.

L’immagine scelta per il programma di Matano è già tutto dire sembrerebbe sintetizzare: “un’espressione di impotenza”, tra rabbia, vendetta ed altre qualità che non appartengono a noi.

E’ normale che qualcuno stia subendo la presenza di Anna Oxa in Rai. Vi invito a non farvi intossicare da quella che da sempre è disinformazione/diffamazione nei confronti di una donna molto invidiata per la sua integrità.

“Chi invita a denunciare la violenza, non può avercela con chi denuncia…”. La violenza è una… anche se ha tante maschere.

L’accanimento è violenza… non bisogna mai chiedere ad una persona di avere consenso a tutti i costi facendo qualsiasi cosa inchinandosi alla delinquenza e alla malattia della cattiveria bisogna avere la pretesa di voler vivere in una società sana e lavorare per questo.Per rispondere a chi non comprende in profondità.