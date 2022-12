L’edizione delle 20.00 del Tg1 continua ad essere il palcoscenico preferito da Amadeus dal quale lanciare spoiler sul prossimo Festival di Sanremo 2023. Anche ieri sera, il direttore artistico e padrone di casa della kermesse ne ha svelato uno relativo ad un ospite in un ruolo d’eccezione.

Sanremo 2023, Amadeus annuncia Salmo tra gli ospiti speciali del Festival

Lui è Salmo, celebre rapper amatissimo dagli appassionati del genere. La sua presenza rappresenterà una delle novità della prossima edizione di Sanremo 2023:

Una notizia che posso confermarvi, la presenza di questo palco galleggiante davanti Sanremo, a pochi metri dalla Costa, ed è la Costa Smeralda, dove ci saranno delle feste incredibili e noi ci saremo, ma la notizia importante è che, alla prima e all’ultima sera del Festival, quindi martedì 7 e sabato 11 febbraio 2023, a collegarsi con noi direttamente dalla Costa Smeralda, sarà un numero uno cioè Salmo. Salmo viene a Sanremo, apre e chiude il collegamento e le feste a bordo del nostro palco galleggiante. Questa notizia farà piacere al pubblico giovane che segue il Festival di Sanremo. Salmo sarà con noi.

Amadeus, dunque, ha svelato un’altra piccola novità sulla kermesse. Ma la vera notizia è un’altra: Salmo nel 2020 aveva rinunciato a presenziare al Festival di Sanremo. All’epoca il rapper scrisse su Instagram:

Voglio ringraziare di cuore Amadweeeeeeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite della prima serata, ma non sarò presente al Festival. Non me la sento. Mi sentirei a disagio. Vorrei dirvi che tra i due santi, Sanremo e San Siro, scelgo San Siro.

Ora però non solo sembrerebbe aver cambiato idea, ma la sua presenza farebbe doppiamente rumore. Il suo forfait di due anni fa lo ricordano in tanti, e gli stessi oggi si domandano se per caso il cambio di idea di Salmo sia dovuto alla presenza sul palco dell’Ariston di Shari tra i big, a due giorni dalla sua “promozione”. Solo una coincidenza? La collaborazione tra Shari e Salmo è ben nota dal momento che la cantante è sotto contratto con l’etichetta discografica fondata dal rapper, la Lebonski 360°, distribuita da Sony Music. Gli amanti del gossip inoltre avevano spifferato la scorsa estate anche la presenza dei due in spiaggia a Olbia, lasciando intendere un rapporto che andasse ben oltre quello classico tra artista e produttore.

Oltre a questo, Amadeus sembra non aver poi mantenuto tutte le promesse fatte in passato, quando annunciò che quest’anno non avrebbe avuto super ospiti “se non quelli che hanno compiuto i 70 anni di età”. A quanto pare però anche lui avrebbe cambiato idea.