A due settimane esatte dall’esordio del Festival di Sanremo 2022, quali sono le ultime news? Nelle passate ore Amadeus, padrone di casa e direttore artistico della kermesse canora, ha svelato un nuovo ospite: Laura Pausini. La cantante celebre in tutto il mondo, salirà sul palcoscenico dell’Ariston in occasione della seconda serata del Festiva, quella di mercoledì 2 febbraio.

Nel corso del Tg1, Amadeus si è presentato davanti al teatro Ariston con in mano un mazzo di fiori da consegnare idealmente a Laura Pausini. Ovviamente la nota artista ha già risposto all’invito accettando la proposta di Amadeus come emerso dal un suo video:

Grazia Ama. I tuoi fiori sono arrivati e sì vengo a Sanremo. Ma non solo. Con questa occasione presenterò per la prima volta dal vivo la mia nuova canzone che si chiama ‘Scatola’ e poi ti racconterò un po’ di cose perché il mio 2022 sarà pieno di nuove sorprese. Non vedo l’ora, grazie per l’invito!