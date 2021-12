Sanremo 2022, la lista dei Big in anteprima valeva 15 mila euro? “Qualcuno voleva comprarla”, l’indiscrezione

Colpo di scena, sabato scorso, quando Amadeus ha deciso di svelare il cast di Sanremo 2022 in esclusiva durante il Tg1. Un appuntamento non programmato e annunciato a sorpresa, a quanto pare per zittire sul nascere gli spoiler sui nomi dei cantanti che erano iniziati a circolare da qualche giorno.

Sanremo 2022, qualcuno voleva comprare la lista dei Big?

A svelarci ciò che sarebbe accaduto e cosa si celerebbe realmente dietro il “blitz” di Amadeus al Tg1, è stato Giuseppe Candela nella sua consueta rubrica ospitata su Dagospia, nella quale parla di qualcuno disposto a spendere fino a 15 mila euro per ottenere rigorosamente in anteprima la lista dei 22 Big in gara:

Cambio di regolamento e blitz di Amadeus. La lista dei big di Sanremo 2022, rivelatasi per molti aspetti sorprendente, è stata resa nota in anticipo al Tg1 e non, come previsto inizialmente, il 15 dicembre durante Sanremo Giovani. Una mossa a sorpresa dovuta alla paura degli spoiler? Il toto lista quest’anno è letteralmente esploso, quella tanto chiacchierata della settimanale Chi si è rivelata un flop con solo nove nomi giusti su ventidue, davvero troppo pochi. Molto lontane anche le altre previsioni. Allora perché giocare d’anticipo? Gira voce che qualcuno volesse rovinare la festa alla Rai e avesse messo sul piatto dai 10 ai 15 mila euro per riuscire a ottenere i ventidue nomi in anticipo, bruciando di fatto la serata del 15 dicembre. Soldi spesi o rimasti in tasca a chi ha provato il colpaccio? Nel dubbio la mossa a sorpresa del direttore artistico con l’annuncio dei nomi al Tg1.

Amadeus annuncia al Tg1 tutti e 22 i Big in gara

Lo scorso 4 dicembre, Amadeus ha annunciato in due chance, al Tg1 delle ore 20.00, tutti e 22 i Big in gara ufficialmente a Sanremo 2022. Ecco chi sono: