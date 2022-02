Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina formano il duo de La Rappresentante di Lista e partecipano a Sanremo 2022 con la canzone dal titolo “Ciao Ciao”, un pezzo veloce e ballabile, in bilico tra funk e dance dove ritroviamo l’ironia di una generazione che guarda il futuro con disincanto. Coppia sul palco ed anche nella vita?

La Rappresentante di Lista sono fidanzati tra di loro?

Non ci sono notizie circa la vita sentimentale e amorosa di Veronica e Dario. I due non stanno insieme ma non sappiamo se siano fidanzati con altre persone oppure no. Questo per il duo musicale è il secondo Sanremo dopo la fortunatissima esperienza dello scorso anno.

Perché si chiamano in questo modo e il genere musicale

Il nome del gruppo nasce quando Veronica Lucchesi si è iscritta come rappresentante di lista di uno dei vari partiti politici per poter votare fuori sede al referendum abrogativo del 2011 sull’energia nucleare.

Intervistati per Noise Symphony, La rappresentante di lista ha spiegato il loro genere musicale: