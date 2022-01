Mancano tre settimane esatte al Festival di Sanremo 2022, e mentre i Big hanno già iniziato ufficialmente le prove, Amadeus e la sua squadra pensa al resto del cast. Stando a quanto trapelato dal blog televisivo DavideMaggio.it, anche quest’anno Amadeus non cambierà la formula in riferimento alla conduzione: al timone della kermesse ci saranno delle figure femminili a rotazione.

Sanremo 2022: co-conduttrici, le indiscrezioni

La vera novità di questa edizione del Festival di Sanremo è che in questa edizione le donne che affiancheranno Amadeus saranno in tutto cinque, una per ogni serata della manifestazione canora.

Chi saranno, dunque, i nomi delle cinque vallette che accompagneranno il padrone di casa e direttore artistico sul palcoscenico dell’Ariston? Il primo trapelato è quello dell’attrice Maria Chiara Gianneta, nuova regina della fiction.

Tanti i rumors che circolano in queste ore, tra cui quello – a dire il vero improbabile – che vedrebbe una artista internazionale. Pare che il sogno di Amadeus sia riuscire a portare sull’Ariston la star Jennifer Lopez, impresa che tuttavia potrebbe rivelarsi impossibile non solo sul piano economico quanto su quello della pandemia che potrebbe quindi complicare ulteriormente le trattative.

Ma quali sono gli altri nomi trapelati? Al momento sarebbero emersi quelli di Serena Rossi (dal 16 gennaio ne La sposa), Vanessa Scalera, Luisa Ranieri, Anna Valle e Vittoria Puccini.