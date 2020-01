Risolto il mistero di Georgina Rodriguez a Sanremo 2020 (cliccate qui). La modella sarà sul palcoscenico del Teatro Ariston. La conferma, fotografica, è arrivata nelle scorse ore con la fidanzata di Ronaldo arrivata in Liguria per le prove con Amadeus.

Sanremo 2020, Georgina Rodriguez alloggia nell’albergo a tre stelle

Attorno al nome di Georgina Rodriguez è anche già scoppiata la prima polemica, quella legata al cachet. Troppi, dicono alcuni, i 140mila euro chiesti per le serate al fianco di Amadeus. Tant’è vero che si erano sparse le voci sul suo forfait.

Ma a colpire guardando le immagini è il luogo scelto da Georgina Rodriguez come base d’appoggio a Sanremo 2020. Secondo ciò che riferisce TgCom24, la modella alloggerebbe in un hotel a tre stelle. Come mai questa scelta low profile? La risposta è semplice ed anche banale: l’albergo si trova a pochi metri dal Teatro Ariston: una comodità che permette un grande risparmio di tempo.

Base d’appoggio momentanea solamente per le prove oppure sede “fissa” per l’intero periodo sanremese? Staremo a vedere.