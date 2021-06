Sangiovanni sbarca su TikTok e segue Fedez dopo averlo snobbato

Sangiovanni conquista anche TikTok e segue pochi e selezionati “eletti”. Il giovane vincitore del circuito canto di Amici 20, dopo aver “snobbato” Fedez pubblicamente su Instagram, ha incominciato a seguire in questo altro social.

Ciao a tutti, se si usa così questa roba. Volevo solo augurarvi buona fortuna per gli esami. So che siete in sbatti: lo vedo nelle vostre storie e nei vostri commenti su Twitter. Volevo solo dirvi che spero che la mia musica vi possa far stare un po’ più sereni.

Ritagliatevi cinque minuti nella vostra giornata, divertitevi, fate un video di Malibu e fatemelo vedere. Spero di potervi fare del bene. Un bacio e in bocca al lupo.