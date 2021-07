Sangiovanni riceve una proposta indecente da una fan: la sua reazione

Sangiovanni dopo Amici 20 non si è praticamente mai fermato. In questo periodo il fidanzato di Giulia Stabile è stato ospite anche di Battiti Live in Puglia e, proprio qui, ha ricevuto una proposta indicente.

Sangiovanni riceve una proposta indecente da una fan: ecco la sua reazione

Come svelano i colleghi di Novella 2000, una fan di Sangiovanni gli avrebbe fatto una proposta indecente proprio mentre si trovava ad Otranto un po’ di giorni fa e stava salutando delle ragazzine:

C’erano molte persone ferma ad aspettarlo. Lui è stato molto carino con tutti. Poi si è fermato a fare foto con tutti e a scambiare qualche battuta con chi era lì. Ha quindi detto quanto facesse caldo in Puglia, temperatura a cui lui non è molto abituato, ma che comunque gli piace tanto la regione e avrebbe voluto rimanere. A questo punto una giovane fan gli ha detto: “Se vuoi ho una camera libera, ma proprio liberissima”.

La sua reazione? Dopo la proposta della fan Sangio (giustamente) ha rifiutato l’invito affermando di essere fidanzato.