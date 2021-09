Sangiovanni è uno degli artisti italiani più in voga del momento. Dopo Amici 20 si è portato a casa 14 dischi di platini in soli quattro mesi di distanza dalla fine del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Sangiovanni svela se sente ancora Maria De Filippi e parla di Sanremo

Maria De Filippi? Continuo a sentirla. – svela intervistato per IlMessaggero – È una figura centrale, per me. Le faccio ascoltare le canzoni in anteprima e le chiedo consigli. Domenica tornerò nella scuola di Amici: stavolta come ospite.

Sangiovanni nel corso della seconda puntata della nuova stagione del talent show presenterà Raggi Gamma, il suo nuovo singolo.

Restando sempre in tema musica, la partecipazione a Sanremo 2022 – al momento – non sarebbe in programma:

Poi magari cambio idea. Il fatto è che prima di arrivare a calcare quel palco, così importante, dove ogni mossa viene ingigantita, bisogna prepararsi psicologicamente. E io ora non ho tempo. Ho in mente un altro tipo di percorso: ora esce questo singolo, poi l’album, a gennaio sarò pure in tour. Al di là delle strategie, conta anche la canzone: su quel palco ti devi presentare con un pezzo giusto, che ti rappresenti, altrimenti rischi di fare un buco nell’acqua.

Le assurde minacce di morte

La gestione del successo non è facile. Quando ti esponi così tanto ricevi sì tanto amore, ma anche parecchio odio. Insulti, per lo più sui social. Oggi sono tutti alla ricerca di un nemico. E io, per il tipo di visibilità che sto avendo, sono un bersaglio facile per i leoni da tastiera. Hanno da ridire su tutto: da come mi vesto a quello che scrivo sui social. L’altro giorno uno è arrivato pure a minacciarmi di morte. So che può sembrare assurdo, lo è stato anche per me quando ho letto quel messaggio su Instagram. Mi sono domandato: perché? I frustrati sfogano il loro disagio contro persone che a differenza loro sono riuscite a realizzare qualcosa nella vita. Ora è il mio turno.