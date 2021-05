Sangiovanni ha trionfato nella categoria canto dell’ultima edizione di Amici 20, esultando al fianco della sua fidanzata Giulia Stabile che invece ha vinto l’intero programma. Durante una recente intervista il giovane talento della musica ha detto la sua sui Maneskin.

Intervistato da Claudia Rossi e Andrea Conti, Sangiovanni ha parlato dei Maneskin ed anche della possibilità di poterlo vedere sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo.

Così come rivelano i nostri colleghi di Biccy.it, Sangiovanni ha raccontato di aver seguito la sua amica Madame a Sanremo:

Se andrei a Sanremo? Quest’anno no, non ci andrò. Poi non lo so, può essere come no in futuro. Ovviamente adesso lavoro su altro. Semplicemente in questo momento ho altri progetti. – ha rivelato a Il Fatto Quotidiano – Non ho la testa di fare il Festival e penso che sia una cosa che si costruisce. Quindi vi dico di no per adesso, non nel 2022.