Marcello Sacchetta, ospite di Casa Chi, ha parlato di Amici 20 e della storia d’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile. Entrambi, come ben sapete, hanno trionfato portandosi a casa l’intera edizione del talent show.

Mai come quest’anno abbiamo vissuto le favole. Quella è stata una favola nella vita vera. – riportano fedelmente i colleghi di Biccy.it – La sua è stata una vera favola senza nessuna regia. L’abbiamo vissuta insieme e c’ha trasportato tutti.

Considera che noi del tecnico, parlo di chi lavora ad Amici, siamo quasi h 24 sul lavoro. Quando torniamo a casa non facciamo in tempo a guardare la striscia quotidiana. Quest’anno non ci siamo persi nulla per quanto ci aveva coinvolti. Quindi è stata veramente una gran bella favola da seguire la loro. Poi c’è stato un bellissimo lieto fine.