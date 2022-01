Sangiovanni, in attesa di calcare il palcoscenico del Festival di Sanremo 2022, ha rilasciato una lunga intervista tra le pagine di Vanity Fair dove racconta di aver ricevuto minacce di morte e fa una confessione sul rapporto d’amore con Giulia Stabile.

“Ho ricevuto minacce di morte”, racconto shock di Sangiovanni

Quando sei così esposto, oltre all’amore ti arriva anche l’odio, e io ne ho ricevuto tantissimo. Insulti di ogni genere sui social per come mi vesto, per quello che scrivo. Mi hanno anche minacciato di morte e io mi sono fermato e mi sono chiesto: ma perché? È come se ci fosse un pezzo di mondo alla ricerca di qualcuno a cui dare le colpe di qualcosa. I cambiamenti che ho vissuto mi hanno dato moltissimo, però mi hanno anche fatto sentire più fragile. Ho dovuto cercare un nuovo equilibrio.

Sangiovanni e Giulia Stabile: confessionale sulla storia d’amore

L’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile è nato sotto le telecamere di un programma. Anche per questo motivo, la coppia cerca in ogni modo di proteggere la loro privacy anche in vista di Sanremo 2022:

Negli ultimi tempi abbiamo deciso di esporci meno sui social e abbiamo scoperto che la privacy è una cosa bellissima, perché possiamo vivere come una coppia normale, con le nostre dinamiche. Il fatto però di essere meno esposti crea in alcune persone una curiosità, a volte morbosa. Ci monitorano, ci cercano, osservano quello che facciamo anche nelle piccole cose per capire che cosa accade tra noi. Questo non è piacevole.