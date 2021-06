Intervistati da Vanity Fair (sono pure in copertina) i vincitori dei rispettivi circuiti di Amici 20, Sangiovanni e Giulia Stabile, si sono raccontati tra le pagine del settimanale svelando un aspetto molto privato della coppia.

Fare l’amore per la prima volta? Vuol dire essere una cosa sola. Ma a noi non è ancora successo. Lei ha iniziato a volermi bene prima che a desiderarmi.

Queste le parole di Sangiovanni alle quali hanno fatto seguito quelle di Giulia Stabile sul primo bacio:

Un giorno che lo sapevo in camera a riposare mi sono sdraiata accanto a lui e ci siamo guardati, avvicinati sempre di più, ho sentito in pancia un solletico e, mentre le labbra si toccavano piano piano, mi sono come sollevata da terra.

Il cantante ha voluto precisare:

Dai, non era proprio un bacio, era quasi a stampo, come tra due bambini.

Sangio e Giulia hanno parlato anche delle discriminazioni e, proprio il cantante di Malibu ha concluso facendo un bel discorso:

Penso alle minoranze di popoli dentro un altro popolo, alle discriminazioni razziali e all’esclusione sociale, a chi giudica ancora il mondo Lgbt, alle persone con problemi mentali, ai disabili, agli altri che come noi fanno lavori non usuali. Prevederei qualche pena, una multa per chi non accetta gli altri a causa di una certa chiusura. Non saprei come risolverla altrimenti.