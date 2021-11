Sangiovanni ospite de Il Muschio Selvaggio con Fedez e Luis Sal, ha parlato delle bestemmie ad Amici 20: è mai successo che un allievo si lasciasse andare ad una imprecazione nella scuola?

Loro ci dicevano di non bestemmiare e noi siamo stati bravi perché è successo tipo due volte. Una volta uno nuovo è entrato con una sfida e parlando ci ha detto che lui bestemmiava quando era arrabbiato e non sapeva se sarebbe riuscito a trattenerla.

Eravamo in giardino, torniamo dentro e nel corridoio era stretto… io l’ho mezzo spinto ed ha preso lo spigolo con il mignolo ed ha lanciato un bestemmione, il giorno zero. Cosa succede se scappa la bestemmia? Non ti eliminano. Non puoi bestemmiare ovviamente, specie quando sei ripreso. Se scappa però puoi farlo… è successo.