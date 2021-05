Sangiovanni e Arisa hanno qualcosa in comune dopo (e prima) Amici 20. Entrambi hanno lavorato e lavorano con Falso Nueve, produttore discografico con un passato (nemmeno tanto passato) da cantante di X Factor insieme alla sorella.

Arisa e Sangiovanni hanno una persona in comune: ecco chi

Ed infatti Falso Nueve ha partecipato ad X Factor nel 2012 insieme alla sorella con il nome di Freres Chaos nel team di Arisa.

Indimenticabile la loro sfuriata contro Simona Ventura e quel “Sei falsa Simona cazz*”, urlato da Arisa e rimasto nella storia del programma.

Successivamente il produttore ha “abbandonato” il progetto con i Freres Chaos cambiando nome. Con l’appellativo di Falso Nueve attualmente è un produttore discografico della Sugar, la casa discografica fondata da Caterina Caselli e sta lavorando con Sangiovanni.

CLICCATE QUI PER IL VIDEO “INCRIMINATO” AD X FACTOR.

Non ci rispecchiamo in quell’episodio. Da parecchio tempo vengo punzecchiato. Ho retto tutto il mese, ma al momento dell’eliminazione, quando Brenda mi ha chiesto da chi era la colpa, ho sbroccato. Ci dispiace molto ma i concetti che abbiamo usato ieri non ce li rimangiamo, perché sono veri. Però i modi che abbiamo usato sono stati brutali.