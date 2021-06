Sangiovanni intervistato da TV Sorrisi e Canzoni svela il suo precedente momento di malessere prima di Amici 20: “Soffrivo di ansia e paranoia e prendevo dei medicinali”.

Avevo grossi problemi di ansia e paranoia. Ho fatto psicoterapia e ho preso pure dei medicinali. Ma solo quando ho cominciato anche a scrivere le cose sono migliorate davvero. Hai presente quei film horror dove c’è un demone interiore che ti imbruttisce? Quando le mie parole finivano sulle note del telefono era come se, per un po’, me ne potessi liberare.