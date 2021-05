Sangiovanni, dato per principale candidato alla vittoria finale di Amici 20, si è dovuto accontentare di un secondo posto, alle spalle della fidanzata Giulia Stabile, detentrice di ben due record. Il giovane cantante amico di Madame tuttavia ha conquistato il premio della categoria canto, portandosi comunque a casa una coppa.

Sangiovanni parla dopo il secondo posto ad Amici 20

Dopo l’emozionante diretta di Amici 20 che ha visto trionfare la ballerina Giulia Stabile, Sangiovanni ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a caldo ai microfoni di WittyTv:

Io ho scoperto la musica da pochissimo e non pensavo potesse farmi così tanto del bene. Non pensavo che potesse fare del bene a così tante persone. Sono veramente fiero. Continuerò a scrivere e continuerò a migliorare sicuramente e a fare del bene per quel che posso alle persone.

In merito alla sua esperienza ad Amici 20 il giovane cantante ha dichiarato:

Visto da fuori è inimmaginabile quello che poi succede qui dentro. Non mi sono mai sentito adatto a nessun tipo di contesto. Invece qui ho scoperto che c’è, che la musica lo è e che ci sono persone al mondo che mi hanno capito. Io sono soddisfattissimo, sollevatissimo, sono stremato perché è un’esperienza incredibile ma tostissima però ne è valsa la pena e tornassi indietro la rifarei sempre.

QUI il video con le dichiarazioni di Sangiovanni.

Dopo la finale ed il secondo posto di Sangiovanni, non poteva mancare il commento di Madame che per tutta la sera ha fatto il tifo proprio per l’amico.