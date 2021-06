Sangiovanni aggredito per strada: l’assurdo motivo e il suo sfogo – VIDEO

Sangiovanni ieri è stato aggredito verbalmente mentre passeggiava per strada. Il vincitore del circuito canto di Amici 20 è stato insultato da un perfetto estraneo solamente perché era vestito interamente di fucsia. Benvenuti nel Medioevo.

Passeggiavo per strada ieri sera e ad un certo punto incrocio un tipo che mi guarda e fa: “Ma non ti vergogni?”. – racconta Sangiovanni tramite le sue storie di Instagram- Ero vestito di fucsia. Non lo dico perché ci sto male, queste cose non mi toccano minimamente. Anche perché non darò mai la soddisfazione di vedermi star male, non gliela darò mai vinta.

E poi me ne frego abbastanza. Volevo solo dirvelo per farvi riflettere su quanto in Italia ci sia ancora una forte chiusura mentale. Forse non solo in Italia. Non siamo liberi di essere quello che vogliamo essere. Non siamo liberi di vestirci come ci pare, di amare chi ci pare senza essere giudicati. Però si può combattere, so che voi siete con me. Grazie per il supporto, grazie per l’affetto.