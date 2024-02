Appuntamento super romantico, quello di oggi 14 febbraio del Grande Fratello. Nel giorno di San Valentino, Alfonso Signorini torna a tenerci compagnia con la 36esima puntata del reality show di Canale 5, in compagnia, in studio, di Cesara Buonamici opinionista e di Rebecca Staffelli dalla postazione social. Cosa vedremo nella puntata di oggi?

San Valentino al Grande Fratello: le anticipazioni di oggi 14 febbraio

In occasione di San Valentino assisteremo ad una puntata del Grande Fratello all’insegna del romanticismo. Come anticipato nel precedente appuntamento dallo stesso padrone di casa, Mirko Brunetti farà una sorpresa a Perla Vatiero ed al resto degli inquilini.

L’ex volto di Temptation Island, infatti, avrà la possibilità di restare per qualche giorno in Casa, in qualità di ospite speciale, anzi di “vicino di casa”. Sarà curioso assistere alla reazione di Perla.

Un San Valentino romantico in serbo anche per Anita Olivieri: questa sera, per la prima volta, il famigerato fidanzato Edoardo varcherà la Porta Rossa per farle una dolce e gradita sorpresa.

Ma a proposito di sorprese romantiche, il Grande Fratello ne avrà una in serbo anche per Paolo e Letizia, la vera e unica coppia della Casa.

Nella puntata di lunedì scorso, a sorpresa, a dover lasciare il reality perdendo al televoto è stato Vittorio. La sua uscita ha inevitabilmente innescato reazioni molto forti e riaperto vecchie spaccature ma anche facendo esplodere nuove tensioni. Vedremo in che modo la Casa ha reagito alla sua eliminazione, prima di scoprire il risultato dell’ultimo televoto che vede in ballo Beatrice, Marco e Stefano: chi dei tre sarà il meno votato e quindi a rischio eliminazione?

