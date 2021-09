Samy Youssef, concorrente del GF Vip, ha alle spalle una storia molto forte. E’ proprio questo il motivo per il quale Alfonso Signorini lo ha voluto nel cast dei suoi Vipponi. Il gieffini ha una storia difficile in merito alla quale si è confidato nei giorni scorsi con Alex Belli. Proprio quest’ultimo nelle passate ore si è reso protagonista di un gesto che ha colpito il pubblico sui social.

Samy Youssef e la paura dell’acqua: il gesto di Alex Belli

L’arrivo in Italia per il modello Samy Youssef non è stato tra i più felici. Durante una chiacchierata con il suo nuovo amico, il giovane aveva raccontato:

Eravamo sul barcone ed è arrivata un’onda altissima, siamo finiti in acqua. Credo che sia successo più o meno a 2 km dalla costa. Io ho bevuto un sacco di acqua salata, ma ho avuto fortuna. La corrente mi mandava avanti e le onde mi sballottavano facendomi bere tanta acqua. Pensavo di essere finito.

Fortunatamente però è riuscito a giungere sulla spiaggia ed a salvarsi. La paura dell’acqua, tuttavia, è rimasta ancora molto forte in Samy e Alex Belli ieri ha compiuto un gesto potente e bellissimo con l’intento di fargli superare la sua fobia e liberarlo da tutti i suoi fantasmi del passato.

Le immagini ed il video a seguire parlano da soli.

la cosa più bella che ho visto oggi è Alex Belli che aiuta Samy a superare la paura di andare sott’acqua #gfvip pic.twitter.com/WPx7lvq55J — marc (@mrcprovacitu) September 25, 2021