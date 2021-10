Samy Youssef fuori dal Grande Fratello Vip si è lasciato intervistare da Casa Chi rispondendo alle domande. Il modello egiziano ha fatto delle precisazioni sul suo rapporto con Jessica Selassiè ed ha offeso Alex Belli e Soleil Sorge.

Ci sono rimasto malissimo perché io ho sempre detto che Jessica è una ragazza molto intelligente e la vedo più come una donna che come una ragazza perché si prende cura delle sorelle e lei ha quelle caratteristiche che io cerco. Ma non è mai partita una cosa fisica e io non sentivo di fare nulla con lei.

Quando ho sentito che ha detto quelle cose ci sono rimasto male e poi ha parlato con Alex Belli e Soleil che in due non fanno mezzo cervello e quindi non me l’aspettavo. Poteva parlare con Francesca oppure con Ainette.

A me quando sono entrato piaceva tantissimo Raffaella ma quando ho capito che era fidanzata e super innamorata… a lei dava fastidio che facevo i complimenti alla Fico. Sapevano tutti che mi piaceva caratterialmente ma fisicamente non mi diceva nulla.

E’ brutto dire che Alex e Soleil hanno mezzo cervello? Non lo dico per offendere ma perché lo penso veramente. Lei è una vipera…