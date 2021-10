Jessica Selassiè ha preso quasi come un sollievo l’eliminazione di Samy Youssef, concorrente uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip questo venerdì sera in sfida contro Nicola Pisu e Amedeo Goria.

Al termine della diretta, la secondogenita delle sorelle Selassiè si è mostrata sollevata nel tentativo di sbugiardare l’ex concorrente parlando di una fidanzata in Egitto e citando la possibilità di una storia fake:

Sono felice che sia uscito, mi ero rotta il c***o di vederlo in giro per casa. Quando ha espresso il suo interesse per Raffaella, lei ha cercato di appiopparlo un po’ a chiunque. Anche a me. Io sono stata al gioco, non era un brutto ragazzo. Poi però ha iniziato a chiedermi ‘ma la notte le telecamere sono accese?’, ‘ma quando ci portano nella love boat?’, lui voleva farmi intendere chissà che cosa.