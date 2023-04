Samu Segreto, ballerino ed attore, lo abbiamo conosciuto nel corso dell’ultima edizione di Amici 22. Un’avventura che per il giovane artista si è conclusa nella terza puntata del Serale ma che prosegue grazie alla sua passione non solo per la danza ma anche per la recitazione.

Samu Segreto dopo Amici 22 nel film Stranizza d’amuri

Samu, infatti, dopo Amici 22 sta spopolando al cinema con il film Stranizza d’amuri di Beppe Fiorello. “Vi annunciamo che continueremo il tour dei cinema; nelle prossime tappe verrà con noi anche Samu a salutarvi nelle sale. Bentornato amico carissimo, sei stato grande ad Amici, sei un talento e un ballerino pazzesco, ora goditi anche il successo del tuo film e l’affetto del pubblico che lo sta amando! Ti vogliamo tanto bene”, aveva scritto il regista dopo l’uscita del ballerino dalla Scuola di Amici 22.

Il film, uscito nelle sale il 23 marzo, è liberamente ispirato a un fatto di cronaca nera accaduto in Sicilia all’inizio degli anni ’80: la vicenda di Toni e Giorgio, una coppia di ragazzi gay uccisi a Giarre in circostanze mai chiarite.

Samu è proprio uno dei protagonisti e nella pellicola veste i panni di Gianni Accordino, un ragazzo di 17 anni che viene preso di mira da alcuni coetanei che hanno scoperto la sua omosessualità̀, ed è costretto a subire in silenzio i loro pregiudizi e il loro odio.

Il ballerino ha di recente assistito alla proiezione del film e non è riuscito a trattenere le lacrime durante la prima: “Sono fiero e tutto questo affetto mi emoziona, grazie, grazie a tutti. Abbiamo fatto una cosa bellissima”, ha commentato Samu incalzato dal regista.