E se Samu fosse stato eliminato nella terza puntata del Serale di Amici 22 per un motivo ben preciso che nulla avrebbe a che vedere con il suo talento di ballerino? E’ questa la tesi di molti utenti sul web, che si sono domandati se per caso non ci fosse una ragione particolare dietro la sua uscita.

Samu eliminato da Amici 22 per promuovere il film?

A distanza di poche ore dall’eliminazione da Amici 22, infatti, Samu ha fatto una diretta Instagram con Giuseppe Fiorello, regista di Stranizza d’amuri, il film che vede Samu come protagonista.

Il dubbio di molti utenti è stato proprio che il ballerino possa essere uscito dal talent di Maria De Filippi per promuovere la pellicola.

Le reazioni social

voglio continuare a pensare che samu sia fuori per la promozione del film perché altrimenti non si spiega #amici22 pic.twitter.com/i9WZkY9BwI — adoroinciuciare (@AngeloSavianoM1) April 2, 2023

questa eliminazione palesemente per promuovere il film è così scontato e palese. In condizioni normali Samu sarebbe uscito come minimo in semifinale. pic.twitter.com/aXpDlyxZZo — Gio; (@giocmedia) April 1, 2023

Ma quindi l’hanno fatto uscire per sponsorizzare il film?#Amici22 pic.twitter.com/ITT9GNSXIQ — AMICI NEWS (@amicii_news) April 2, 2023

a me sembra sempre più ovvio il fatto che sia uscito per il film #amici22 pic.twitter.com/wbKWCMoBBG — (@gossiptv__) April 2, 2023

Le parole di Segreto

Poco prima di essere eliminato da Amici 22, incalzato da Maria De Filippi Samu ha spiegato se preferisce la danza o il cinema: