Samira Lui rompe il silenzio social e svela la verità

Samira Lui ricompare sui social e chiarisce la sua lunga assenza

Dopo un lungo periodo lontana dai riflettori digitali, Samira Lui è tornata a farsi vedere su Instagram. La co-conduttrice de La Ruota della Fortuna, diventata uno dei volti più riconoscibili della televisione negli ultimi mesi, aveva fatto perdere le proprie tracce social all’improvviso, proprio mentre il programma stava vivendo una fase di enorme popolarità.

Era settembre quando il suo profilo Instagram era sparito. A spiegare l’accaduto, all’epoca, era stata lei stessa tramite un messaggio su X, ma da quel momento l’account non era mai stato riattivato. Fino a ieri sera, 4 febbraio, quando Samira ha pubblicato prima una storia e poi un post legato a una campagna pubblicitaria, segnando ufficialmente il suo ritorno online.

Nel frattempo, la sua assenza aveva alimentato molte voci. Complice anche il clamore suscitato dai video di Fabrizio Corona, in tanti avevano collegato il silenzio social di Samira alle polemiche e alle accuse rivolte a Gerry Scotti, ipotizzando una presa di distanza o una scelta strategica per evitare di esporsi. Ipotesi che, però, non trovano riscontro nella realtà. Come già comunicato mesi fa, Samira non utilizzava il suo profilo da settembre 2025, e il motivo non aveva nulla a che fare con dinamiche televisive o prese di posizione personali.

A chiarire definitivamente la situazione è stata lei stessa, affidando ai social le prime parole dopo mesi di silenzio. “Eccomi di nuovo qui”, ha scritto Samira, “Dopo mesi di assenza, causati da un importante attacco hacker, sono finalmente tornata in possesso del mio profilo Instagram”.

Nel messaggio, la conduttrice ha voluto ringraziare chi le è rimasto vicino anche durante questo periodo di lontananza forzata: “Anche se lontana, ho sentito forte il vostro affetto e il vostro calore, e di questo vi sono profondamente grata. In questi mesi ho riflettuto molto: questa assenza dai social, in fondo, non ha fatto male. Spesso ci distraggono dal mondo reale e prendersi una pausa può aiutare a ritrovare il giusto equilibrio”.

Infine, Samira ha voluto esprimere riconoscenza verso il professionista che l’ha aiutata a recuperare l’account e a renderlo nuovamente sicuro: “Insieme abbiamo risolto il problema e messo tutto in sicurezza grazie alla loro preziosa assistenza tecnica. Grazie a tutti per esserci stati, anche nel silenzio”.

Con questo ritorno, Samira Lui chiude definitivamente il capitolo delle indiscrezioni e si riappropria del suo spazio social, ripartendo da una consapevolezza nuova e da un rapporto ancora più solido con il suo pubblico.