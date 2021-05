Samantha Curcio dopo la scelta di Uomini e Donne e le prime settimane d’amore vissute al fianco del neo fidanzato Alessio Ceniccola ha dovuto affrontare una operazione alla testa.

Come sta adesso la ex tronista di Uomini e Donne? E’ proprio Samantha colei che ha aggiornato gli estimatori sulle sue attuali condizioni di salute dopo l’operazione alla testa:

Comunicazione ufficiale: non sono stata operata al cuore come hanno scritto. Mi sono tolta solo tre cisti in testa e quindi ho tre punti.

Ragazzi sto bene, sono solo – per via dell’anestesia – nervosa, esaurita, non riesco a dormire, dormo male. Sono molto nervosa per l’anestesia, però sto benissimo.

Sto bene, è andato tutto bene. Ho solo bisogno di riposare per cui oggi sarò un po’ meno stupida e presente del solito. Grazie dei messaggi, fa strano vedere che tanti si preoccupano per me. Grazie, grazie, grazie!