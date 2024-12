Salvatore Paravia, chi è il marito di Maria Monsè e padre di Perla Maria: mamma e figlia al Grande Fratello

La casa del Grande Fratello è pronta a riaccendersi con nuovi concorrenti, e questa volta i riflettori sono puntati su Maria Monsè e sua figlia, Perla Maria. Ma chi è Salvatore Paravia, marito della showgirl e padre della giovane? La storia di questa famiglia si intreccia con momenti di glamour, polemiche e colpi di scena.

Chi è Salvatore Paravia, il “Re degli Ascensori”

Salvatore Paravia, 57 anni, è un imprenditore affermato originario di Salerno. Nonostante la sua riservatezza, il suo successo nel settore della produzione di ascensori lo ha reso noto come il “re degli ascensori”.

La relazione con Maria Monsè è iniziata con un colpo di fulmine e ha portato a un matrimonio trasmesso in diretta televisiva. Da allora, la coppia ha rinnovato le promesse matrimoniali ben quattro volte, trasformando ogni celebrazione in un evento mediatico.

Nata nel 2007, Perla Maria ha attirato l’attenzione per una controversia esplosa nel 2020, quando Maria Monsè dichiarò di voler far sottoporre la figlia a un intervento di rinoplastica. La notizia suscitò un acceso dibattito sull’educazione e la libertà dei giovani, trasformando la giovane in un personaggio pubblico nonostante la sua giovane età.

La storia d’amore tra Monsè e Paravia è degna di un romanzo. Maria, fidanzata con un altro uomo, conobbe Paravia a una festa. La determinazione di lui fu immediata: pochi giorni dopo, si presentò sotto casa sua per chiederle di sposarlo. Un gesto audace che segnò l’inizio di una storia destinata a fare notizia.