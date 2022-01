Salvatore Loverso, chi è: a C’è posta per te la sua storia conquista e lui spopola sui social

A C’è posta per te, la storia di Salvatore Loverso chiama in causa Stefano De Martino, ospite della trasmissione per fargli una bellissima sorpresa. La vera sorpresa però l’ha riservata il ragazzo dove sui social è stato letteralmente preso d’assalto dai follower.

Salvatore Loverso a C’è posta per te

Chi è Salvatore Loverso, l’affascinante ragazzo che ha conquistato il pubblico di C’è posta per te? Pallanuotista di Finale Emilia, in provincia di Modena, è stato chiamato nella trasmissione di Maria De Filippi dalla mamma Enza.

L’intento della donna era quello di fare una splendida sorpresa al figlio dopo un periodo estremamente doloroso vissuto dalla sua famiglia, ovvero la morte del padre, nel 2020, a soli 64 anni, portato via dal maledetto Covid.

Una storia che è stata purtroppo condivisa da migliaia di famiglie italiane e che ha per questo unito particolarmente gli spettatori.

Salvatore è rimasto sorpreso dal regalo della madre e soprattutto da Stefano De Martino che lo ha definito un esempio da seguire. Il popolo social lo ha preso alla lettera ed infatti in brevissimo tempo ha preso d’assalto il suo profilo Instagram e nel giro di poche ore il contatore dei follower è salito all’impazzata (e continua a farlo!).

Un’ospitata che ha colpito anche Maria De Filippi che lo ha congedato con un “Ciao bellezza”.

