Perché è saltata la registrazione di Amici 21? Incubo Covid: news allievi

L’attesa registrazione di Amici 21 relativa alla puntata del talent che sarebbe dovuta andare in onda la prossima domenica 30 gennaio è saltata. Quale sarebbe il motivo? In queste ore sui social si era diffusa la voce relativa alla positività al Covid di alcuni allievi con il conseguente slittamento della registrazione, ma pare che le cose siano andate diversamente.

Amici 21, saltata la registrazione: le indiscrezioni

Dietro la mancata registrazione di Amici 21, ci sarebbe sì l’incubo Covid ma non avrebbe a che fare con gli allievi della Scuola. A fare chiarezza ci ha pensato il portale Quellochetuttivoglionosapere.it, che ha fornito una versione differente rispetto a quella diffusa via social:

La nuova registrazione di Amici 21 è stata rimandata a data da destinarsi a causa del Covid. L’appuntamento settimanale sarebbe saltato per via della positività di alcuni ballerini nel corpo dei professionisti del programma. Un’evenienza che ha costretto la produzione a rimandare le riprese del Talent di Maria De Filippi. I ragazzi in questione, però, starebbero tutti bene e non accuserebbero sintomi gravi, ragion per cui presto potranno tornare a lavoro.

Queste sono solo indiscrezioni web senza la conferma ufficiale da parte della produzione del programma. Non ci resta che attendere per capire come si deciderà di intervenire e se la positività al Covid ha riguardato solo alcuni professionisti o anche altri membri del talent.