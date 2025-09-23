Salta un concorrente ufficiale del Grande Fratello: cos’è successo

Concorrente del Grande Fratello salta?

Colpo di scena al Grande Fratello, un concorrente ufficiale sarebbe stato escluso prima dell’ingresso nella Casa

Mancano ormai pochissimi giorni al via della nuova edizione del Grande Fratello, ma un’indiscrezione dell’ultima ora rischia di scombinare le carte in tavola ancor prima che i concorrenti varchino la famosa Porta Rossa. Secondo alcune fonti, uno dei gieffini già confermati non farebbe più parte del cast. Di chi si tratta? E perché? Proviamo a fare chiarezza.

Matteo Jonas Pepe fuori dal cast del Grande Fratello?

Nel corso delle ultime settimane sono stati ufficializzati alcuni nomi del cast del Grande Fratello 2025: tra questi ci sono Anita Mazzotta, Francesca, Giulio Carotenuto, Omer Elomari, Matteo Azzali e Matteo Jonas Pepe. O almeno, così sembrava.

QUI PER I VIDEO DI PRESENTAZIONE

A lanciare la bomba è stato Lorenzo Pugnaloni tramite una storia su Instagram, in cui ha lasciato intendere che ci sia stato un ripensamento dell’ultimo minuto proprio su Matteo Jonas Pepe, giovane attore e modello, uno dei volti che più avevano attirato l’attenzione nelle prime clip di presentazione.

Nel dettaglio, Pugnaloni ha scritto: “CHOC. Alcune fonti mi hanno riferito che è saltata la partecipazione di uno dei gieffini: Matteo Jonas Pepe. Come mai? Vi aggiorno.”

Un fulmine a ciel sereno, considerando che il nome di Matteo era stato inserito tra i concorrenti ufficiali solo pochi giorni fa, generando anche una discreta curiosità tra i fan.

Nessuna conferma ufficiale (per ora)

Al momento, né il sito ufficiale del reality né i canali social della trasmissione hanno diffuso comunicazioni che confermino o smentiscano la notizia. Anche le motivazioni di questo presunto cambio di programma restano ignote.

Non resta che attendere nuovi sviluppi o dichiarazioni ufficiali da parte della produzione. L’unica certezza, per ora, è che il pubblico è già in attesa delle prime dinamiche — e questa potrebbe essere solo la prima sorpresa di una lunga serie.