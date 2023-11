Sarebbe potuta essere una nuova concorrente, ma per il momento non lo sarà ancora. Stiamo parlando di Greta Rossetti, (ex?) fidanzata di Mirko Brunetti, la quale con ogni probabilità questa sera entrerà per fare una sorpresa al gieffino, ma soprattutto per mettere le cose in chiaro con Angelica.

Salta nuova concorrente del Grande Fratello: il motivo

Nelle ultime settimane, Alfonso Signorini aveva ipotizzato l’ingresso nella Casa del Grande Fratello, nel ruolo di nuova concorrente, di una tra Perla Vatiero e Greta Rossetti, entrambe ex fidanzate di Mirko. Tuttavia non se ne era fatto più nulla e il conduttore ci aveva anzi scherzato su con l’attuale gieffino.

In questi giorni il ristoratore laziale si è avvicinato sempre di più ad Angelica, fino ad ammettere un certo interesse e confermare il feeling reciproco. Entrambi parlerebbero di amicizia, ma i loro rapporti sarebbero tutt’altro che definiti.

Alla luce di questa nuova dinamica, sarebbe sfumato l’ingresso nella Casa del GF in qualità di nuova concorrente di Greta Rossetti, che potrebbe entrare questa sera ma solo come ospite e per un chiarimento con Mirko. E’ quanto reso noto da Amedeo Venza, il quale in merito ha fatto una precisazione:

Salta per il momento la partecipazione di Greta al GF! Il motivo sarebbe molto semplice, Mirko si sta avvicinando molto ad Angelica e chiaramente questa è una bella dinamica da tenere d’occhio. Ma a mettere un po’ di sano pepe ci pensa il GF, che questa sera farà entrare Greta solo ed esclusivamente per mettere in chiaro un po’ di cose e rimescolare gli equilibri. Quindi l’ingresso di Greta per il momento sarà solo legato alla puntata di questa sera.

Il GF davvero starebbe puntando sul crescente feeling tra Mirko e Angelica? Ma soprattutto, le cose potrebbero presto cambiare con la presunta eliminazione della gieffina, portando così all’ingresso di Greta?