Salta il matrimonio di una coppia di Temptation Island: è crisi, parla lui

Salta il matrimonio di una famosa coppia di Temptation Island? L’anno scorso Alberto Maritato ha tradito Speranza Capasso. Poi è riuscito a farsi perdonare ed avrebbero dovuto sposarsi a breve.

Alberto, proprio in queste ore, pare avere confermato la crisi con la sua fidanzata: matrimonio saltato? Ecco le sue parole riportate da Isa&Chia:

Oggi la situazione è un po’ più complicata del solito… c’é di mezzo un matrimonio dopo 17 anni di fidanzamento, le liti per motivi caratteriali sono ancora troppe e così difficilmente si può affrontare un passo così importante. Siamo adulti e vaccinati e sappiamo che non si può sbagliare una scelta del genere.

Con l’arrivo della nuova stagione di Temptation Island, Alberto aveva fortemente criticato l’atteggiamento di Tommaso che ha tradito Valentina davanti le telecamere (proprio come aveva fatto anche lui).

Dopo le critiche, l’ex di Temptation ha aggiustato il tiro facendo delle precisazioni:

Piccola grande precisazione visto che alcune pagine hanno preso male la mia frase sull’amore… Io volevo semplicemente dire che durante il falò vedevo Valentina molto fredda rispetto a ciò che aveva visto, quindi mi sapeva di una donna non innamorata. Per Tommaso, come per me l’anno scorso, ho poco da dire… abbiamo sbagliato.