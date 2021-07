Nella giornata di oggi Pierpaolo Pretelli si sarebbe dovuto esibire al Giffoni cantando “L’estate più calda”, la sua hit di questa bollente stagione, ma purtroppo non sarà così.

Pierpaolo Pretelli, salta l’esibizione al Giffoni: ecco per quale motivo

Il Giffoni Film Festival, in via preventiva e d’accordo con il Comune di Giffoni Valle Piana, al fine di evitare eventuali assembramenti in un momento in cui è necessaria ancora maggiore attenzione, ha deciso di sospendere le attività serali del Giffoni Music Concept previste in Piazza Lumière.

Si legge sulla pagina ufficiale dell’evento.

“Tutti gli altri appuntamenti in programma nelle sale della Cittadella del Cinema e in Multimedia Valley, così come la presenza dei talenti musicali per gli incontri con i soli giurati, proseguiranno in modo regolare e in totale sicurezza”, continua la pagina di Giffoni.

Gli estimatori di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno mostrato la loro delusione tramite Twitter.

In pratica mi state dicendo che Diodato ha fatto il tweet in contemporanea al post ig del Giffoni? Cioè non stati neppure avvisati…#prelemi — El calvo de M (@Lawyerg08097353) July 22, 2021

E se Pierpaolo non sarà presente, l’incontro di domani con Giulia Salemi dovrebbe essere confermato.