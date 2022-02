Salta (per un pelo) il confronto tra Luca Onestini e Soleil Sorge al GF Vip: ecco per quale motivo

I fratelli Luca e Gianmarco Onestini all’Isola dei Famosi? La risposta definitiva è: No! Ecco tutti i croccanti retroscena di Casa Chi in merito all’indiscrezione (e si è tirata in ballo pure Soleil Sorge).

Salta per un pelo il confronto tra Luca Onestini e Soleil: ecco perché

Luca Onestini dopo aver vinto Secret Story in Spagna è tornato in Italia. C’è stata una trattativa, visto che Soleil ha parlato di lui al Grande Fratello Vip, e si era quasi chiuso il tutto ma alla fine è saltato perché c’era un interesse da parte dell’Isola dei Famosi di avere entrambi i fratelli Onestini nel programma come concorrenti.

Purtroppo, dopo una lunga trattativa, l’accordo è definitivamente saltato:

Gianmarco Onestini è reduce proprio dall’Isola dei Famosi spagnola e questo programma cambia il fisico e per recuperare ci vogliono molti mesi. Luca usciva da un altro reality ed è saltato tutto quanto. Non ci sarà il confronto di Luca Onestini con Soleil al GF Vip e non ci saranno i fratelli all’Isola dei Famosi.

La lettera (di rottura) al GF Vip: il video