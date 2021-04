Salmo esce con una ex corteggiatrice di Uomini e Donne? L’indiscrezione

Salmo sta frequentando una ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Non è la prima volta che trattiamo il tema e, a quanto pare, ci sarebbero novità in tal senso e sarebbe tutto in divenire tra il rapper e Nicole Mazzocato.

Salmo e Nicole Mazzocato si stanno frequentando?

Nicole Mazzocato e Salmo sarebbero stati avvistati insieme in quel di Milano, così come riporta Very Inutil People che aggiunge anche alcuni croccanti dettagli in merito:

Tutto è iniziato quando l’influencer ha mostrato attraverso alcune storie di apprezzare la musica del rapper sardo. Fin qui nulla di strano, ma poco dopo tra la 30enne e l’artista c’è stato uno scambio di commenti sui social decisamente inaspettato. Che si tratti di una coincidenza? Stando alla nostra segnalazione tra i due sembrerebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Una fonte ci ha rivelato che lo scorso giovedì sera la modella e il 36enne sono stati avvistati mentre passeggiavano sui Navigli. Raggiunti dagli occhi indiscreti dei passanti hanno accelerato il passo per dileguarsi. Lei indossava un jeans scuro e una giacca, lui pantalone nero e camicia. L’ultimo scambio di commenti tra di loro risale ad una settimana fa. L’attrice 30enne ha risposto ad un post di Salmo utilizzando le emoji dei una scimmietta, mentre il rapper 36enne ha risposto con quella di una pecora.

È nata una nuova coppia? Staremo a vedere come si evolverà questa possibile frequentazione.