Sabrina Salerno ha pensato di lasciare Ballando con le Stelle: il retroscena

Sabrina Salerno è una delle concorrenti dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle, giunta ormai al suo sedicesimo anno di messa in onda. La cantante è in coppia con il maestro di ballo Samuel Peron, volto storico del talent ballerino di Milly Carlucci, eppure nei giorni scorsi ha rischiato di lasciare il programma.

A svelare il retroscena è stata la stessa Sabrina Salerno tra le pagine del settimanale Oggi, al quale ha concesso una interessante intervista relativa anche alla sua esperienza a Ballando con le Stelle.

In modo particolare ha concentrato la sua attenzione al rapporto con il maestro Samuel Peron in merito al quale ha riferito:

Tuttavia, dopo le prime puntate tra i due ci sarebbero state non poche discussioni al punto da aver pensato di lasciare Ballando con le Stelle:

È stato un disastro. Voleva che mi buttassi subito, ma io stavo studiando il palco, le persone. Ho pensato che questo programma non fosse adatto a me, e con chi me la sono presa? Con lui. Gli ho detto che non potevamo funzionare, che non eravamo ben assortiti, e le sue coreografie non mi piacevano. […] Non è stato facile per me ammettere di aver sbagliato, le mie posizioni in genere sono toste, dure. Invece grazie a questo programma mi sto mettendo in discussione.